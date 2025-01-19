100-летнее партнерство во имя НАТО, девочек и маргиналов

Документ, который в Киеве подписали британский премьер Кейр Стармер (скорее всего – слетит в результате новых выборов) и Зеленский (слетит только вперёд ногами), это прекрасный образец симулякра, в котором форма важнее сути, которой вообще может и не быть.
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