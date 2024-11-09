Армия России начала новый этап наступления, стремясь выбить врага из Курской области (КАРТА) 09.11.2024 - 0:00 Бои на Курском фронте закипели с новой силой, российские войска с пяти сторон атакуют позиции оккупантов.
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