Полиция задержала с поличным наркодельца, который организовал плантацию конопли в лесу под Липецком

В Липецкой области сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали с поличным 40-летнего жителя областного центра, подозреваемого в создании наркоплантации для сбора криминального урожая.