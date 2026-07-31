Депутат Бурляев оценил вероятность возвращения уехавших артистов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Народный артист РФ, депутат Госдумы Николай Бурляев считает, что покинувшие Россию после начала специальной военной операции (СВО) артисты могут вернуться, если искренне раскаются и подтвердят это своими поступками.