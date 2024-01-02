Актер из сериала «Слово пацана» поставил зазвездивших коллег на место

МОСКВА, 2 января, ФедералПресс. Никита Кологривый, сыгравший в нашумевшем сериале «Слово пацана» роль Кощея, раскритиковал коллег, которые не справились со звездной болезнью после выхода кинокартины на экраны.
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