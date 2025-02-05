Названы самые странные легенды в «нигерийских» рассылках

Специалисты «Лаборатории Касперского» назвали самые странные предложения мошенников в Сети. Топ возглавила рассылка, в которой злоумышленники приглашали жертву вступить в тайное сообщество иллюминатов, члены которого якобы готовы поделиться своим богатством и могуществом.