Названы самые странные легенды в «нигерийских» рассылках

Специалисты «Лаборатории Касперского» назвали самые странные предложения мошенников в Сети. Топ возглавила рассылка, в которой злоумышленники приглашали жертву вступить в тайное сообщество иллюминатов, члены которого якобы готовы поделиться своим богатством и могуществом.
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