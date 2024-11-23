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В ЮНЕСКО не утвердили доклад о безопасности журналистов

В ЮНЕСКО грандиозным скандалом завершилось обсуждение доклада о безопасности журналистов. Впервые в истории Международной программы развития коммуникации документ, представленный гендиректором организации, не был утвержден.

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Комментарии
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Константин Самарин
А ЮНЕСКО уже давно танцует под дудочку Штатов, превратившись в полную марионетку. Зачем России вообще нужно участие в этом балагане?
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7 час.

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