Лукашенко предложил россиянам и украинцам приобретать участки в Белоруссии

Александр Глущенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к гражданам России и Украины с призывом приобретать землю в небольших городах своей страны. Он подчеркивает, что это улучшит ситуацию в этих регионах из-за низких цен на недвижимость. "Вы должны возродить эти деревни", - сказал глава государства. Он также напомнил, что Беларусь - тихое и уютное место для россиян и украинцев, которые приезжают сюда за тишиной и спокойствием .. "А , как же предыдущие перлы его , что землю НИКОМУ НЕ ПРОДАВАТЬ ? И , как быть с гражданством ? Ведь в такой СЮдной сране нет дввойного гражданства .. Или есть ? )))) Почему россияне ДОЛЖНЫ (!!!) поднять ваши деревни ? И призывая ИНОСТРАННЫХ покупателей , положено "заманить " их какими-нибудь ништяками ... скажем 10 лет без налога на землю, бесплатно скот домашний , а не переходящее красное знамя , или портрет презика с дарственной подписью..или перл про инвестиции в бел-ию? Но не ради прибыли инвесторов , а ради развития бел-ии ? .. Попрошайка в своем репертуаре ))) . ИНВЕСТИРУЮТСЯ ДЕНЬГИ ---ТОЛЬКО РАДИ ПРИБЫЛИ., а меценатов для бел. в РОССИИ НЕТ. Или он чувствует себя президентом России ? А вот это -УМОЕТСЯ )))))..Батраков из России пусть заберет , как и из польши и проЕболтики.. Они и возродят .. Это только комсомольцам 30 всё было по плечу , комсомольцам 80 -х всё уже стало пох.... , а сейчас вообще крутят у виска при упоминании о комсе..