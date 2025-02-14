ABC: против Трампа и Маска подали иск 14 штатов из-за деятельности DOGE

Федеральный иск против президента США Дональда Трампа и главы Департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска подали 14 штатов, обвинив ведомство в безграничной власти и нарушении конституции страны.
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