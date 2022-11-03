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Два российских министра остались без света на совещании с Путиным

Два российских министра остались без света на совещании с Путиным

  Министры Мантуров и Решетников остались без света на совещании с президентом Путиным Во время совещания с президентом России Владимиром  Министры Мантуров и Решетников остались без света на совещании с президентом Путиным Во время совещания с президентом России Владимиром Путиным два члена правительства — вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров и глава Минэкономразвития Максим Решетников оказались без света из-за отключения электричества в части делового комплекса «Москва-Сити».

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