Два российских министра остались без света на совещании с Путиным

Министры Мантуров и Решетников остались без света на совещании с президентом Путиным Во время совещания с президентом России Владимиром Министры Мантуров и Решетников остались без света на совещании с президентом Путиным Во время совещания с президентом России Владимиром Путиным два члена правительства — вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров и глава Минэкономразвития Максим Решетников оказались без света из-за отключения электричества в части делового комплекса «Москва-Сити».