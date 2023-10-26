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Реабилитолог Смирнова дала советы для профилактики травм

Реабилитолог Смирнова дала советы для профилактики травм

Упражнениям на тренажерах должна предшествовать разминка. Как рассказала 25 октября «Газете.Ru» официальный реабилитолог футбольного клуба «Локомотив» и бывшая участница сборной России по горнолыжному спорту, создательница авторской программы курсов по восстановлению после операций и травм Надежда Смирнова, это поможет улучшить подвижность суставов и эластичность мышц.

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