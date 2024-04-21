НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

130 подписчиков

Оскар Де Ла Хойя: «Где мои ненавистники? Гарсия уникален. Его победа пробила путь в дивизион»

«Где мои ненавистники? Гарсия – лицо бокса прямо сейчас. Он уникален. Все спрашивают у меня: «Разве ты не можешь его контролировать?» Я не его няня или менеджер, я его промоутер – мы организовываем поединки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх