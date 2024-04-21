Оскар Де Ла Хойя: «Где мои ненавистники? Гарсия уникален. Его победа пробила путь в дивизион»

«Где мои ненавистники? Гарсия – лицо бокса прямо сейчас. Он уникален. Все спрашивают у меня: «Разве ты не можешь его контролировать?» Я не его няня или менеджер, я его промоутер – мы организовываем поединки.
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