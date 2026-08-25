Эксперт Перетягина: лилии и подкрашенные цветы учителям лучше не дарить

При выборе букета на 1 сентября нужно учесть не только стоимость и внешний вид, но и практичность: композицию ребенку придется некоторое время держать в руках, а затем цветы, скорее всего, останутся в классе.
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