Борщ и яблоки удешевят обнулением пошлины

Временная отмена импортной пошлины на некоторые овощи и фрукты поможет стабилизировать цены на них, но лишит части заработка российских сельхозпроизводителейСЕРГЕЙ МАЛЬГАВКО/ТАСС В этом году производство картофеля снизилось более чем на миллион тоннчитайте на monocle.
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