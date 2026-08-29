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Неординарные газовые новости

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«Европу Китаем не заменить за один контракт». Что решит встреча Путина и Си по газу

«Европу Китаем не заменить за один контракт». Что решит встреча Путина и Си по газу

Путин и Си возвращаются к главному газовому вопросу Проект «Сила Сибири 2» снова выходит на высший политический уровень.

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