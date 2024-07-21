Tasnim: в МИД Ирана осудили удары Израиля по Ходейде в Йемене

Global Look Press/Maksim Konstantinov Официальный представитель иранского МИД Насер Канани осудил удары израильской армии (ЦАХАЛ) по порту города Ходейда в Йемене на берегу Красного моря, в результате которых имеются погибшие и пострадавшие.
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