Для Honkai: Star Rail готовят первую коллаборацию с известной серией аниме – в гости заглянут герои Fate/stay nightНа днях бесплатная пошаговая ролевая игра Honkai: Star Rail отметила своё двухлетие с момента мирового релиза.
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