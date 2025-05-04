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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Для Honkai: Star Rail готовят первую коллаборацию с известной серией аниме – в гости...

Для Honkai: Star Rail готовят первую коллаборацию с известной серией аниме – в гости...

Для Honkai: Star Rail готовят первую коллаборацию с известной серией аниме – в гости заглянут герои Fate/stay nightНа днях бесплатная пошаговая ролевая игра Honkai: Star Rail отметила своё двухлетие с момента мирового релиза.

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