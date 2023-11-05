Корреспондент «Известий» показал, как проходит второй день выставки «Россия»

Второй день работы выставки-форума «Россия» проходит не менее продуктивно, чем первый. Так, выросло число посетителей, своими эмоциями от мероприятия они поделились с корреспондентом «Известий» Сергеем Хайдаровым 5 ноября.
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