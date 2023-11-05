ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 782 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий
    Это действительно самый масштабный фильм на такую тему, который я когда-либо видел. Причем очень качественный)Фильм «Святой Арх...
  • Андрей Сушко
    Да их каждый день с рабовладельческих рынков средней Азии завозят столько же.Из России депорти...
  • Grandad
    Если административно высланных и депортированных 15000 и депортировано 15000, то получается, что ни одного не выслали...Из России депорти...

Корреспондент «Известий» показал, как проходит второй день выставки «Россия»

Корреспондент «Известий» показал, как проходит второй день выставки «Россия»

Второй день работы выставки-форума «Россия» проходит не менее продуктивно, чем первый. Так, выросло число посетителей, своими эмоциями от мероприятия они поделились с корреспондентом «Известий» Сергеем Хайдаровым 5 ноября.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх