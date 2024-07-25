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Царьград

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Какие улицы перекроют на День ВМФ 2024 в Архангельске

Какие улицы перекроют на День ВМФ 2024 в Архангельске

В Архангельске на День ВМФ перекроют для движения несколько улицВ столице Поморья в дни проведения мероприятий, посвященных Дню ВМФ, будет действовать ряд ограничений для движения и парковки транспорта.

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