Что меняет Святогорск на северном фланге Славянско-Краматорской агломерации

Из опубликованной сводки Минобороны России от 2 сентября: подразделения группировки войск «Запад» освободили Святогорск, зачистка города продолжается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Я работал при Соц...
- ПК Последний путь: к...
- LZ Я работал при Соц...
Автор долго рассуждает о плюсах захвата Святогорска, при этом, по городу спокойно разгуливает зверь по кличке "билецкий" и улыбаясь, показывает спокойную обстановку и....отсутствие в городской черте Российских войск. Кто лжет ?! Или это очередной "Купянск", который некто Герасимов "брал" не менее 4 раз! ???