БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Что меняет Святогорск на северном фланге Славянско-Краматорской агломерации

Что меняет Святогорск на северном фланге Славянско-Краматорской агломерации

Из опубликованной сводки Минобороны России от 2 сентября: подразделения группировки войск «Запад» освободили Святогорск, зачистка города продолжается.

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Новый комментарий от пользователя
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ВАЛЕРИЙ

Автор долго рассуждает о плюсах захвата Святогорска, при этом, по городу спокойно разгуливает зверь по кличке "билецкий" и улыбаясь, показывает спокойную обстановку и....отсутствие в городской черте Российских войск. Кто лжет ?! Или это очередной "Купянск", который некто Герасимов "брал" не менее 4 раз! ???