Тридцать и одна причина мужским Полом восхищаться.

Дорогие мужчины! Среди вас есть супергерои, козлы редкие, святые подвижники и черти полосатые. Тем не менее я восхищаюсь вами! И не я одна: все женщины этой планеты обречены вас любить самой горячей и благодарной любовью.
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