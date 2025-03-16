Ушаков рассказал о подготовке контактов Путина и Трампа

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также их телефонный разговор можно организовать достаточно быстро, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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