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Ученая Пермякова: ели и сосны сохраняют хлорофилл круглый год, поэтому не желтеют

Ученая Пермякова: ели и сосны сохраняют хлорофилл круглый год, поэтому не желтеют

Ели, сосны и пихты не желтеют осенью, потому что плотное восковое покрытие игольчатых листьев запечатывает зеленый пигмент — хлорофилл — на целый год, тогда как у лиственных деревьев он разрушается перед наступлением зимы.

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