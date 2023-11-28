В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции спасли местную жительницу, нуждающуюся в срочной медицинской помощи

Через сервис приема обращений сайта ГУ МВД России по Самарский области поступило обращение со словами благодарности в адрес сотрудников Госавтоинспекции Самарской области, которые во время несения службы в Ставропольском районе оказали содействие местной жительнице, нуждающейся в срочной медицинской помощи.