Всё начнется уже скоро. Россия ускоренно готовится к глобальным событиям

Андрей Зайцев

Всё правильно! Враг выполз из норы и объявил свои хотелки. Решить их можно только в глобальном конфликте. Или мы или они. Так стоит вопрос. Без ядерного конфликта проблему не решить. Будет конфликт. Так они решили, не мы. Не мы. Посмотрим.