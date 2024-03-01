ПРОСТО О СЛОЖНОМ Ситуация в мире очень напоминает детский калейдоскоп. Стоит немного повернуть его, как картина, которая предстаёт твоему взору, становится уже абсолютно другой.
Всё начнется уже скоро. Россия ускоренно готовится к глобальным событиям
Комментарии
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ИЯ
Ильдар Ямалетдинов
Этот пиндосовский упырь чем то похож на бедона.
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1 д.
Сергей
Да ладно,молодёжь!🤣
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1 д.
Андрей Зайцев
Всё правильно! Враг выполз из норы и объявил свои хотелки. Решить их можно только в глобальном конфликте. Или мы или они. Так стоит вопрос. Без ядерного конфликта проблему не решить. Будет конфликт. Так они решили, не мы. Не мы. Посмотрим.
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13 час.
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