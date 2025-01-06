В Смоленске СК инициировал проверку сообщения о стае агрессивных бродячих собак

На действия бездомных животных и бездействие ответственных служб пожаловались смоляне Региональный СУ СК проведёт доследственную проверку сообщения о стае бродячих собак, которая уже долгое время запугивает жителей Красного Бора.
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