Минюст Украины сообщил о создании штурмовых отрядов из мобилизуемых преступников

Освобожденные заключенные, которые приняли решение мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), будут сформированы в отдельные штурмовые отряды, заявил 27 мая министр юстиции страны Денис Малюська.
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