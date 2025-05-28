Машков заявил, что культура продлевает жизнь на 31%

МОСКВА, 28 мая, ФедералПресс. На пленарной сессии форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» в Доме правительства Московской области председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков заявил, что культура играет ключевую роль в долголетии.
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