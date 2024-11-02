Разгадывать такие ребусы и снимать макароны с ушей дамы учатся только с возрастом. Екатерина МАРТИНОВИЧ Большинству мужчин сложно говорить об отношениях прямо.
Перевод с мужского на русский
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Фидель Симский
очередная хрень заумной бабы
Ответить
13 час.
Людмила Петрухина
Скажу конкретно про себя. Лапшу с ушей снимать начала лет с 18. Как - то само собой получалось, отсеивать лапшевесов. Думаю, что многие девушки, женщины тоже успешно справляются с этой проблемой.
Ответить
11 час.
aleksandr kosenko
Женщина не знает , что такое ЛЮБОВЬ. Рыночные отношения на первом месте .
Ответить
5 час.
Свежие комментарии