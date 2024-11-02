ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 641 подписчик

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Свежие комментарии

  • aleksandr kosenko
    Женщина не знает , что такое ЛЮБОВЬ. Рыночные отношения на первом месте .Перевод с мужског...
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Перевод с мужского на русский

Перевод с мужского на русский

Разгадывать такие ребусы и снимать макароны с ушей дамы учатся только с возрастом. Екатерина МАРТИНОВИЧ Большинству мужчин сложно говорить об отношениях прямо.

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Комментарии
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Фидель Симский
очередная хрень  заумной бабы
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13 час.
Людмила Петрухина
Скажу конкретно про себя. Лапшу с ушей снимать начала лет с 18. Как - то само собой получалось, отсеивать лапшевесов. Думаю, что многие девушки, женщины тоже успешно справляются с этой проблемой.
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11 час.
aleksandr kosenko
Женщина не знает , что такое ЛЮБОВЬ. Рыночные отношения на первом месте .
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5 час.

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