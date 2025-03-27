Лавров сообщил о подготовке визита Путина в Индию

www.globallookpress.com/MFA Russia/via Globallookpress.com Визит российского лидера Владимира Путина в Индию находится на стадии подготовки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам конференции Российского совета по международным делам "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений".