ЕС отказал Михаилу Фридману в снятии с него санкций

Совет Евросоюза отказался снимать с российского предприниматели и основателя «Альфа-групп» Михаила Фридмана все действующие санкции, несмотря на решение Генерального суда ЕС о частичной отмене ограничений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии