В Смышляевке закупят ограждения для дорог на 2,8 млн рублей

В поселке Смышляевка Самарской области закупают 263 стальные секции пешеходных ограждений со стойками для установки вдоль дорог.
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