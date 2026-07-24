Bearish Analysis of NQ 100 E-mini E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! Shahzad9272 according to Sequential smt concept based on quarterly theory as already have is there on M15 with MSS and retest a bearish move probability.
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