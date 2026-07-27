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Царьград

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Парламент Молдовы завершает сессию 28-30 июля

Парламент Молдовы завершает сессию 28-30 июля

Весенне-летняя сессия парламента Молдовы завершится на текущей неделе. В период с 28 по 30 июля народные избранники проведут итоговые пленарные заседания, после чего законодательный орган уйдет на каникулы.

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