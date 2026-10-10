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Вот история

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Как подготовиться к завершению вклада и не потерять накопленный доход

Как подготовиться к завершению вклада и не потерять накопленный доход

Завершение срока депозита редко воспринимается как событие, требующее подготовки. Многие уверены, что банк сам всё сделает правильно: начислит проценты, вернёт деньги, а дальше уже можно спокойно решать, что с ними делать.

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