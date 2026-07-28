Над соседним с Ивановской областью регионом 28 июля уничтожены БПЛА

Минобороны РФ предоставило статистику по сбитым беспилотникам за период с 8:00 до 20:00 28 июля. Согласно этим данным, украинские БПЛА в количестве 112 единиц были уничтожены в том числе над соседним с Ивановской областью Владимирским регионом.