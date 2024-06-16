Наша пощечина США, как очередное доказательство их слабости

Насколько все это серьезно поймем тогда когда нам в Европе хоть и лживо но начнут ЗАИСКИВАЮЩЕ улыбаться. А пока это только пропоганда.

САША ЛЕПАЕВ

опять одно и тоже. и что поменялось.они постоянно летают у наших границ сливают всю информацию украине. и что вы против этого сделали да ничего еае и они утерлись.они наглые. вот если бы они при подлете теряли свои летательные аппараты постоянно. вот тогда было бы достижение и превосходство.