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Наша пощечина США, как очередное доказательство их слабости

Наша пощечина США, как очередное доказательство их слабости

Зря многие не слишком обратили внимание на это событие. А ведь оно стоит того. Кроме этого, в нём спрятан очень глубокий тайный смысл, если понять который, то картина противостояния России и США заиграет совсем другими красками.

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Комментарии
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Nikolay Kuchkov
Всё это похоже на детские пугалки
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13 час.
Александр Шилов
Насколько все это серьезно поймем тогда когда нам в Европе хоть и лживо но начнут ЗАИСКИВАЮЩЕ улыбаться. А пока это только пропоганда.
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12 час.
САША ЛЕПАЕВ
опять одно и тоже. и что  поменялось.они постоянно летают у наших границ сливают всю информацию украине. и что вы против этого сделали да ничего еае и они утерлись.они наглые. вот если бы они при подлете теряли свои летательные аппараты постоянно. вот тогда было бы достижение и превосходство.
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12 час.

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