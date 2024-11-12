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Дьявол в рыжем обличии. Как живёт экс-президент Украины Леонид Кучма, требующий репараций от России

Дьявол в рыжем обличии. Как живёт экс-президент Украины Леонид Кучма, требующий репараций от России

Дьявол в рыжем обличии. Как живёт экс-президент Украины Леонид Кучма, требующий репараций от России Ирэн ОрлонскаяСовсем недавно во украинских СМИ неожиданно появился второй президент страны Леонид Кучма с заявлением о том, что Украина непременно победит, а Россия будет вынуждена выплатить ей репарации.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Кучма - продвинутый иезуит со стажем. Это видно &quot;без очков и шор&quot;.
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16 час.

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