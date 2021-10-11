Цены на нефть выросли почти на два процента из-за дорогого газа

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Мировые цены на нефть с открытия бирж выросли почти на два процента: высокий спрос на нее поддерживается прежде всего дорогим газом, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
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