Визы убили Прованс, но сакура выстояла: Как нежелание давать россиянам шенген перестроило наш туризм

Сложности с получением шенгенских виз кардинально изменили туристические предпочтения россиян. Если ранее популярными были европейские направления, особенно во время цветения лаванды в Провансе, то теперь спрос на такие поездки резко упал.
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