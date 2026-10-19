Почему протесты лицеистов во Франции переросли в погромы, есть ли признаки внешнего вмешательства в беспорядки, как они могут повлиять на президентские выборы, до которых осталось всего шесть месяцев, – об этом RTVI рассказала старший научный сотрудник Отдела исследований европейской интеграции Института Европы РАН Любовь Биссон.
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