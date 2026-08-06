Полковник назвал причины самой массовой атаки ВСУ на российский регион

Массированная атака на российский регион стала продолжением политики, объявленной президентом Владимиром Зеленским против российских граждан, заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
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