Наш потерянный мир

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Слова чеченского командира с передовой на Донбассе об Иисусе и Аллахе впечатлили россиян

Слова чеченского командира с передовой на Донбассе об Иисусе и Аллахе впечатлили россиян

В ЛНР прибыло свежее подкрепление – очередная партия обученных добровольцев из Чечни и других регионов РФ, которые прошли подготовку на базе Российского университета спецназа.

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