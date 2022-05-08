Слова чеченского командира с передовой на Донбассе об Иисусе и Аллахе впечатлили россиян

В ЛНР прибыло свежее подкрепление – очередная партия обученных добровольцев из Чечни и других регионов РФ, которые прошли подготовку на базе Российского университета спецназа.
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