Что касается встречи Владимира Путина со спецпосланником Уиткоффом, абсолютно очевидно, что переговорный трек, по большому счету, перезапустили российская армия и, собственно, президент России.
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