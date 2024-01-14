В Самарской области полицейские спасли замерзающего водителя

Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.Так, по информации ведомства, вечером сотрудники ДПС Волжского района в составе капитана полиции Андрея Болотина и старшего лейтенанта полиции Виталия Баландина обнаружили грузовой автомобиль.