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Для России готовят "правительство в изгнании". Смешнее уже не будет

Для России готовят "правительство в изгнании". Смешнее уже не будет

Беглоэмиграция пытается поднять ставки. Эмигрировавшие из России общественники и депутаты различных созывов и уровней, среди которых Марк Фейгин*, Илья Пономарёв*, Дмитрий Гудков, заявили о намерении создать "правительство в изгнании" для России.

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