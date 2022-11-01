Для России готовят "правительство в изгнании". Смешнее уже не будет

Беглоэмиграция пытается поднять ставки. Эмигрировавшие из России общественники и депутаты различных созывов и уровней, среди которых Марк Фейгин*, Илья Пономарёв*, Дмитрий Гудков, заявили о намерении создать "правительство в изгнании" для России.