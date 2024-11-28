Фредерик Вассёр: Ferrari даже не просила Mercedes-AMG отпустить Хэмилтона на тесты

LAT ImagesРуководитель заводской команды Ferrari в Формуле 1 Фредерик Вассёр заявил, что он не обращался к Mercedes-AMG и его главе Тото Вольфу с просьбой позволить британскому пилоту Льюису Хэмилтону принять участие в постсезонных тестах в Абу-Даби с новой командой.