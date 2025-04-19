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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гран-при Саудовской Аравии-2025. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 20:00

Начало – в воскресенье, 20 апреля, в 20:00 по московскому времени. Гран-при Саудовской Аравии Джидда 20 апреля 2025 года Гонка Стартовый порядок 1.

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