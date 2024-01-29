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Мировое обозрение

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Террористы убивают своих

Террористы убивают своих

Террористы, как акулы, опасны и для коллег. Утром двадцать четвертого января две зенитных ракеты из села Липцы в оккупированной террористической организацией "Украина" части Харьковской области сбили на подлете к Белгороду военно-транспортный самолет Ил-76 Российской Федерации.

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