Террористы, как акулы, опасны и для коллег. Утром двадцать четвертого января две зенитных ракеты из села Липцы в оккупированной террористической организацией "Украина" части Харьковской области сбили на подлете к Белгороду военно-транспортный самолет Ил-76 Российской Федерации.
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