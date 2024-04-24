Автоледи, сбившей подростка-электросамокатчика на тротуаре в Челябинске, вынесли приговор

Жительница Челябинска осуждена за наезд на подростка-электросамокатчика. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Тракторозаводский районный суд Челябинска признал 40-летнюю горожанку виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.